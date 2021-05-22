Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet Gazetesi'nde açıklama krizi: İki yazar bıraktı /22 Mayıs 2021 11:48

Cumhuriyet Gazetesi'nde açıklama krizi: İki yazar bıraktı

Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan, Can Dündar ve yargılanan diğer gazetecileri suçlayan Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına son verdiklerini duyurdu.

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Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef göstermesi üzerine yaptıkları açıklamada Can Dündar’ın olduğu da bazı gazetecileri suçlayan Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına son verdiklerini duyurdu.

Cumhuriyet, Soylu’ya cevaben yaptıkları açıklamada, “Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır” demişti.
 
Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi eski yöneticileri ve muhabirleri gazete yönetimine tepki göstermişti.

Bugün ise tepkiler daha da büyüyerek istifaya dönüştü. Gazetede bir süredir Pazar Eki’nde yazan Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu ve ekonomi yazıları kaleme alan iktisatçı Alp Erinç Yeldan, Cumhuriyet’teki yazılarını sonlandırdıklarını duyurdu.

Özge Mumcu, “Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla…” dedi.

Kararını Twiter’dan açıklayan Yeldan ise, “Cumhuriyet’te dün yer alan ‘açıklama’ yazısının içeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır. Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum. Değerli okurlarıma ve Cumhuriyet’in emekçilerine yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederim” dedi.
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