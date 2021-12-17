Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet Gazetesi'nde bir istifa kararı daha /17 Aralık 2021 22:01

Cumhuriyet Gazetesi'nde bir istifa kararı daha

Cumhuriyet Gazetesi'de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Gazetenin yazarlarından, gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, Cumhuriyet'ten ayrıldığını duyurdu.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmesine tepki gösteren üç ismin gazeteden ayrılmasının ardından yeni bir ayrılık daha yaşandı. Gazetenin yazarlarından, gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, Cumhuriyet'ten ayrıldığını duyurdu. Erdemol'un son işten çıkarmalar ve görev değişikliklerindeki beliryleyici isim olan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'a atıfta bulunarak, "O 'alev'e gaz olacağıma işsiz kalırım daha iyi..." demesi dikkat çekti.

Erdemol, “Hoşçakal Cumhuriyet... Emekçi arkadaşlarımız için işinden olan Aykut'u ve giden dostlarımı yalnız bırakamam. Umarım kibrin, otoriterliğin, saygısızlığın, kendini beğenmişliğin, tek adamlığın ‘alev’inden kurtulursun bir an önce” ifadelerini kullandı.

Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verilen Aykut Küçükkaya, yayın baş danışmanlığına atanmasının ardından istifa etmişti. Küçükkaya'nın ardından Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri Editörü Cafer Kurt ve Muhabir Hazal Ocak da gazeteden ayrılmış, Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş ise görevinden alınmıştı.
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