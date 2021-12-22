Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni istifa kararları /22 Aralık 2021 21:28

Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni istifa kararları

Cumhuriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan ayrılıkların ardından Anadolu muhabirlerinden de istifa haberleri geldiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet gazetesinde istifalara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Anadolu muhabirleri Cumhuriyet’le yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Cumhuriyet 8 çalışanının işine geçtiğimiz aylarda son vermiş sonrasında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın da görev yeri değiştirilmişti. Küçükkaya bu duruma tepki göstermiş ve istifa etmişti.

Hemen sonrasında Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt, Muhabir Hazal Ocak, Yazar Mustafa Kemal Erdemol, Portal Sorumlu Haber Müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve Editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Demir ve Birinci Sayfa Editörü Murat Ataş da gazeteye veda etti.

"EMEĞE SAYGININ OLMADIĞI YER…"

Cumhuriyet’in Anadolu muhabirleri de gazeteyle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Zonguldak’tan Ali Ayaroğlu, Mersin’den Abidin Yağmur, Amasya’dan Mehmet Menekşe, Yalova’dan Faruk Kırtay, Tokat’tan Şavaş Kalkan ve Çorum’dan Seyfettin Mete son dönemde Cumhuriyet’te yaşananları üzüntüyle izlediklerini belirtti.
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