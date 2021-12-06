Samanyolu Haber /Medya / Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu /06 Aralık 2021 19:34

Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görev değişimi sonrasında gazetenin yeni genel yayın yönetmeni olan isim de açıklandı.

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Cumhuriyet’te 37 yıldır çeşitli kademelerde çalışan Arif Kızılyalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine vekâleten atandı.

Cumhuriyet'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Gazetemizin spor servisinde 1984’te çalışmaya başlayan, ardından ekonomi servisinde bir süre görev yapan Kızılyalın, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, ayrıca Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünü bitiren Kızılyalın’ın TGC, TSYD gibi meslek kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Kızılyalın’ın Cumhuriyet Kitapları’ndan “Galatasaray Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.
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