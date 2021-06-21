Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet, ödüllü oyuncu Nadir Sarıbacak'ı sansürledi /21 Haziran 2021 09:54

Cumhuriyet, ödüllü oyuncu Nadir Sarıbacak'ı sansürledi

Cumhuriyet gazetesi ilginç bir sansüre imza attı. Gazete, Tribeca Film Festivali'nden ödülle dönen Leylak isimli kısa filmi haber yaptı. Ancak ödülü olan tiyatro ve sinema oyuncusu Nadir Sarıbacak'a haberde yer verilmedi.

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 Tiyatro ve sinema oyuncusu Nadir Sarıbacak ve ilk sinema deneyimini yaşayan 13 yaşındaki genç oyuncu Isabella Haddock’un başrolü paylaştığı pandemi konulu Leylak kısa filmi dünya prömiyerini yaptığı Tribeca Film Festivali’nde jüri özel ödülünü alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu ödülü haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, başrol oyuncusu Nadir Sarıbacak’ın ismini kullanmayarak sansür uyguladı. Bu durumu sosyal medya hesabı Twitter’da gündeme getiren Sarıbacak, “Sevgili @cumhuriyetgzt. Bu kadar sıkıntı varken ülkemde, yaptığın haberde ismimi çıkarmanı çok abartmadan bir not düşmek istiyorum. Bu adi rejim bir gün bu ülkeden giderken, dilerim senin zihniyetin de gider. Ve adına yakışır yere dönersin. Vesselam”  ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;



 

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