Cumhuriyet savcılarının rüşvet çarkı deşifre oldu

Rüşvet kayıtları ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Savcıları İ. B. ve L.K’nin baktıkları dosyalar için milyonlarca lira rüşvet aldığı iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan ikili hakkında “Görevi kötüye kullanma”, “Rüşvet”, “Kamu görevlisinin nüfuz ticareti” ,”Gizliliğin ihlal” ve “Göreve ilişkin sırrın açıklanması”suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırladı.





Odatv’nin haberine göre iki şüpheli savcının, sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri iddia edildi. İddianamede iki şüpheli savcının, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. İddianame kabul edilirse şüpheliler Yargıtay’da hâkim karşısına çıkacak.





WHATSAPP YAZIŞMALARI

Savcı L. K.’nın iş takibi yaparak menfaat temin ettiği ifade edilen iddianamede, L. K.’nın, soruşturma dosyalarına ilişkin M.A. ile yaptığı WhatsApp yazışmalarına da yer verildi.





Söz konusu savcı L. K. ‘nın Anadolu 13. Aile Mahkemesi’ne ait karar örneğini M.A.’ya gönderdiği ve ikili arasında “Hemen devreye girelim”, “Bitelim”, “50 bin hazır” şeklinde yazışmalar olduğu ifade edildi. Yine L.K.’nın, M.A. ile yaptığı yazışmalarda, “Abi tamam, Çarşamba bitermiş fakat rakam az”, “Rakama ne diyorlar?” “Ankara usulü”, “Yüzde on”, “150 bin mi?”, “Talep gibi istiyoruz” şeklinde mesajlaştıkları, savcı L.K.’nın bu şekilde iş takibi yaptığı, dosyanın davacısı olan M.Ö. den de banka aracılığıyla 75 bin 500 TL maddi menfaat temin edildiği kaydedildi.





İNKAR ETTİ

L.K.’nın benzer eylemlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı iddianamede, L.K.’nın HSK müfettişine verdiği savunmasına da değinildi. L.K. sorgulamaların ön bürodan dahi öğrenilebilecek basit bilgiler olduğunu, M.A. ile iş takibi yapmasının söz konusu olmadığını, iddiaya konu mesajların menfaat temini ya da iş takibi amacıyla olmayıp bir arkadaşı tarafından kendisine iletilen ve durumu sorulan konular olduğunu söyledi.





L. K. “M.A. Ankara’da çeşitli vesilelerle bazı avukatlarla tanıştığını söylediği için ona bu konuları ilettim. M.Ö.’nün herhangi bir davasını takip etmedim. Bu kişi burs vb. gençlere yardım etmek için peyderpey bana gönderdi” dedi. L. K. soruşturmaya ilişkin savunmasında ise, “M.A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra benden para istedi. Para vermemem nedeniyle bu olayı tamamen uydurdu” dedi. Diğer şüpheli Cumhuriyet Savcısı İ. B.’nin de uhdesinde olmayan soruşturmalar hakkında sorgulama yaptığı ve maddi menfaat karşılığında işlem yaptığı iddia edildi. İ. B. ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların yersiz olduğunu belirtti.





NÜFUZ TİCARETİ SUÇU

İddianamede hukuki değerlendirmeler kısmında, Cumhuriyet Savcısı L. K.’nın uhdesinde olmayan bir takım soruşturma evraklarıyla ilgili UYAP üzerinden elde ettiği bilgileri paylaşarak görevi kötüye kullanma suçunu işlediği, aynı eylemi değişik zamanlarda gerçekleştirdiğinden suçun zincirleme şekilde işlendiği kaydedildi. L.K.’nın 3 farklı olaya ilişkin M.A. vasıtasıyla iş takibi yaparak haksız menfaat temin etmesi, menfaat temin etme girişiminde bulunması nedeniyle zincirleme biçimde kamu görevlisinin nüfuz ticareti suçunu işlediği vurgulandı.





Şüpheli İ.B.’nin de yine uhdesinde olmayan bir takım soruşturma evraklarını sorgulattığı, elde ettiği bilgileri paylaşarak görevi kötüye kullandığı anlatılan iddianamede, İ.B.’nin eylemlerine ayrıntılı olarak yer verildi. İ.B.’nin görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak onaylanmayan soruşturma dosyasına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı F.T. isimli kişi ile paylaşarak gizliliği ihlal ettiği öne sürüldü.