Cumhuriyet savcısını 150 bin lira için öldürmüş

İstanbul Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, husumetli olduğu Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı yemek yerken boğazını kesip öldürdü.Dün akşam saatlerinde savcının bulunduğu restorana gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, Savcı Kayhan ile tartıştı.Tartışma şiddetlenince Gül, savcıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü.Cinayet zanlısı Gül, alacağını istemek için birkaç kez Kayhan ile konuştuğunu ancak alamadığını ileri sürerken, küfür üzerine tartışmanın yaşandığını savundu. Gül, iddialarını şöyle sürdürdü:“O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, “Kayhan’la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur” ifadelerini kullandı.Kayhan ailesinin avukatı, Cumhuriyet Savcısı’nın katil zanlısı Mustafa Can Gül’ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi.Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül’ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti.Gözaltındaki katil zanlısı Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadesinin ardından Gül, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.