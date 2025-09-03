Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet savcısının kebapçıda boğazını kestiler /03 Eylül 2025 22:58

Cumhuriyet savcısının kebapçıda boğazını kestiler

Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan K., Çekmeköy’de bir işletmede 19 yaşındaki husumetlisi tarafından boğazından bıçaklandı. Savcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda bugün saat 21:15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu iddia edilen M.C.G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, polis memuru kardeşi kardeşi 2018 yılında 44 yaşında kalp krizi geçirerek vefat emişti. Kayhan taziyeleri kabul ederken…

19 yaşındaki şüpheli ise yakalandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran cinayete ilişkin açıklamada bulundu.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyet savcısının kebapçıda boğazını kestiler Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:41:20