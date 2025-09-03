Cumhuriyet savcısının kebapçıda boğazını kestiler

19 yaşındaki şüpheli ise yakalandı.





İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda bugün saat 21:15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu iddia edilen M.C.G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı.Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kan donduran cinayete ilişkin açıklamada bulundu.Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."