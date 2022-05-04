Cumhuriyet tarihinde ilk kez Hazine’nin faiz borcu ana parayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı iç borç stoklarına ait ödeme projeksiyonlarında, borç faiz ödemeleri anapara ödemelerini geçti. 3 trilyon 109 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim brüt borç stokunda, döviz cinsinden borçlar TL cinsinden borçları ikiye katladı.







FAİZ ÖDEMELERİ KISA SÜREDE KATLANDI

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, internet sitesinde Hazine’nin iç ve dış borç ödeme projeksiyonuna yer verdi. Nisan ayı itibarıyla iç borç anapara ödemesi 1 trilyon 483 TL’ye ulaşırken, faiz ödemesi ise 1 trilyon 743 TL olarak kaydedildi. Aralık 2021’de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794.7 milyar TL tutarındaydı. Anaparada dört aylık artış oranı yüzde 13 olurken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’u buldu. 2021 Nisan ayında ise anapara ödemesi 1.1 trilyon TL, faiz ödemesi ise 635 milyar TL idi. Bir yıllık faiz ödemesindeki artış, 1 trilyon TL’nin üzerinde oldu.





FAİZ ÖDEMELERİ MİLLİ GELİRİN YÜZDE 31’İNE DENK

Hazine’nin iç ve dış borçlardan kaynaklı anapara ve faiz ödemelerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı Nisan 2022 itibarıyla yüzde 70’e ulaşmış durumda. Bu oran 2021 yıl sonunda yüzde 54 seviyesindeydi. Özellikle toplam faiz ödemelerinin milli gelire oranındaki sıçrayış dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 2021 sonunda yüzde 19 olan toplam faizin milli gelire oranı dört ayda yüzde 31’e ulaşmış durumda.





DÖVİZ CİNSİ BORÇLAR 608 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün döviz borçları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla iç ve dış borçlardan kaynaklı döviz cinsi borçların toplamı 608.4 milyar doları aştı. Toplam dış borç stoku 441 milyar dolara ulaşırken, dövizli iç borç stoku ise 167.4 milyar doları buluyor. Dövizli borçların 235.6 milyar dolarının kamuya ve Merkez Bankası’na, 372.8 milyar doları ise özel sektöre ait.