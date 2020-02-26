''Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme yasası''

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımından bireysel silah kullanımına ve dernek üyelerinin kimlik bilgilerini İçişleri Bakanlığı’na bildirim zorunluluğuna kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren Torba Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin Cumhuriyet tarihinin en büyük fişlemesine yol açacağı bildirilen “dernek üyeliği” düzenlemesinin görüşmeleri sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı.







HDP: BİLGİLERİ PAYLAŞAMAZSINIZ‘





Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre AKP’li milletvekilleri teklifi, “Amacımız fişleme değil, derneklere habersiz olarak kaydedilen vatandaşlarımızın haklarını korumak” diyerek savundu. İktidarın bu söylemlerine tepki gösteren HDP’li Garo Paylan, “Demokratik dünyada böyle tek bir düzenleme bile yok. Zimbabve’de bile yok. Hukukun üstünlüğü konusunda bizden aşağıda olan sadece iki ya da üç ülkede böyle bir düzenleme var. Dernekler esnek örgütlenmelerdir. Kimlik bilgilerini paylaşamazsınız. Ayrıca bu şartlar altında insanlar korkarlar ve derneklere üye olmak istemezler” dedi.





ANAYASA PROFESÖRÜ: TORBA YASA TUZAKLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ





CHP Milletvekili, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu ise Torba Kanun Teklifi içerisinde fişleme düzenlemesinin bulunmasına karşı çıktı. Kaboğlu, “Torba yasa tuzaklarına bir yenisinin daha eklendiğini görüyoruz. İşin asıl uzmanlık komisyonu olan İçişleri Komisyonu’ndan çekilerek buraya alınması bir nevi perdelemedir. Bir derneğin üyelerinin kimlik bilgilerini açıklayıp açıklamamak, üyelerinin vereceği bir karardır. Buna devlet karar veremez” diye konuştu.





CHP: DERNEKLERİN KAPISINA KİLİT VURULACAK





CHP’li Bülent Kuşoğlu da dernek üyeliği kolaylaştırılması gerekirken insanları üyelikten vazgeçirtecek bu düzenlemenin geri çekilmesini talep etti. Teklifin yasalaşması durumunda birçok derneğin kapısına kilit vuracağına işaret eden Kuşoğlu, “Bu yükümlülükleri yerine getirmeleri mümkün değil. Dernekler büyük sıkıntı içerisinde. Belki bir kategorizasyon söz konusu olmalı, farklı konularda çalışma yapan derneklere farklı imtiyazlar verilmeli, bu alan teşvik edilmeli. Biz bunu yapmalıyken yeni yükümlülükler getiriyoruz” dedi.





AKP MUHAFELETİN İTİRAZINA KULAK ASMADI: FİŞLEME PAKETİ KABUL EDİLDİ





Düzenlemeyi savunan AKP’li Uğur Aydemir, “Muhalefet milletvekilleri, korkudan insanların derneklere üye olamayacağından bahsediyor. O zaman amacımız fişleme değilmiş işte” dedi.





Derneklere üye bildirim zorunluluğu getiren düzenleme, muhalefetin tüm itirazlarına karşın kabul edildi