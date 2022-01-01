'Cumhuriyet tarihinin en büyük kazığı'

“KADEMELİ TARİFENİN HEDEFİ DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK”





EPDK'nın aldığı zam kararı bugün Resmi Gazete'nin birden fazla çıkan mükerrer sayılarında yayımlandı.Buna göre; "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak” uygulanacak.Yapılan rekor zamma tepki gösteren İYİ Partili Erhan Usta, "Saat 24:00’dan itibaren elektriğe korkunç zam geliyor. Zam oranları yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişiyor. Memleketi ne hale getirdiniz?" diyerek tepki gösterdi.EPDK'nın zamla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama şöyle:"2022 yılı için elektrik tarifeleri Kurulumuz tarafından belirlenmiş ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle TBMM tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına da geçilmiştir. Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir.Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki işbirliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğalgazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021’de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur.Geldiğimiz noktada ise; enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır."