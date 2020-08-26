Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gününde First Lady Konuştu

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kurultaya resmi bir ziyaret için bulunduğu Kudüs’ten katıldı. Bakan Pompeo’nun, diplomatik geleneklerin dışına çıkıp, dışişleri bakanı görevindeyken kurultayda konuşma yapması eleştirildi. Demokrat Partililer, Pompeo’nun kurultayda konuşma yapmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürerek soruşturma başlatacaklarını belirtti.











Başkan Trump, kurultayın ikinci gecesinde Beyaz Saray’daydı. Başkan Trump, farklı ülkelerden beş ayrı kişi için Beyaz Saray’da düzenlenen Amerikan vatandaşlığı yemin törenine katıldı. Başkan Trump, yemin töreninden sonra yeni Amerikan vatandaşlarını kutladı. Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Trump yeni Amerikan vatandaşlarına ”Sizin başkanınız olmaktan onur duyuyorum” dedi.





“Donald aşı ve tedavi geliştirmek için her şeyi yapacaktır”





First Lady Melania Trump konuşmasını, Beyaz Saray’ın yenilenen Gül Bahçesi’nden yaptı. First Lady, Corona virüsünün Mart ayından beri hayatları değiştirdiğini belirterek salgın hastalık yüzünden, yaşamını yitirenlerin yakınlarına duyduğu üzüntüyü dile getirip taziyelerini iletti.









Melania Trump, kocasının salgın hastalıkla mücadele konusunda elinden geleni yapacağını belirterek “Gerekli aşı ve tedaviyi geliştirmek için her şeyi yapacaktır. Mart ayından bu yana hayatlarımızın büyük ölçüde değiştiğini kabul edelim. Görünmez düşman COVID-19, güzel ülkemizi kasıp kavurdu ve hepimizi etkiledi. Birçok insanın endişeli olduğunu, bazılarının kendilerini çaresiz hissettiğini biliyorum. Eşim ve yönetimi herkesin kullanabileceği bir tedavi yöntemi ya da aşı bulunana kadar salgın hastalıkla savaşmayı bırakmayacak. Donald, bu korkunç salgından etkilenen herkese bakmak için elinden geleni yapana kadar dinlenmeyecektir” dedi.





“Amerikan rüyamı gerçekleştirdim”





Melania Trump, eşinin muhalefet ve medya tarafından haksız bir şekilde eleştirildiğini belirterek “Kocam bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülke için neler yapılması gerektiğini de biliyor. Gece, gündüz çalışıyor. Ona bir şeyi yapma derseniz gerçekleştirene kadar daha da fazla çalışır. Son beş yılda öğrendiğiniz gibi o, geleneksel bir politikacı değil. O, sözcükleri sadece söylemiyor. Harekete geçirerek sonuçlarını alıyor. Ülkemizin geleceği onun için her zaman çok önemli olmuştur” dedi





Eşinin kendisine her zaman destek olduğunu belirten Melania Trump, komünizmle yönetilen bir ülke Slovenya’dan 26 yaşındayken en büyük hayali olan Amerika’ya göç ettiğini, on yıl süren bürokratik işlemlerin ardından 2006 yılında da Amerika vatandaşı olduğunu ve kendi Amerikan rüyasını gerçekleştirdiğini kaydetti.





Pompeo: ”Trump dünyada cesur girişimlere öncülük etti”





Dışişleri Bakanı Pompeo kurultay konuşmasına “Size güzel Kudüs’ten sesleniyorum” diye başladı. Pompeo, Başkan Trump’ın, “Önce Amerika” vizyonunu hayata geçirdiğini belirterek ”Başkan Trump, bizi güvende tutmak ve özgürlüklerimizi korumak için görevini yaptı. Başkan, dünyanın neredeyse her köşesinde cesur girişimlere öncülük etti” dedi.





Pompeo, Başkan Trump’ın Çin Komünist Partisinin yağmacı saldırganlığına son verdiğini, Amerika’da diplomat olarak görünen Çinli casuslarının hapse atılmasını veya Çin’e geri gönderilmesini sağladığını, Çin’le Amerika ekonomisi arasında fark yaratan ve gülünç derecede haksız ticarete neden olan anlaşmaya son verdiğini söyledi.



