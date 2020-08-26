Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gününde First Lady Konuştu /26 Ağustos 2020 11:11

Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gününde First Lady Konuştu

Dört gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gecesine, Başkan Donald Trump’ın ailesi yaptığı konuşmalar damgasını vurdu. Kurultayın, “Fırsat ülkesi” temalı ikinci gecesinde, Trump ailesinden First Lady Melania Trump, Eric Trump ve Tiffany Trump konuştu

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kurultaya resmi bir ziyaret için bulunduğu Kudüs’ten katıldı. Bakan Pompeo’nun, diplomatik geleneklerin dışına çıkıp, dışişleri bakanı görevindeyken kurultayda konuşma yapması eleştirildi. Demokrat Partililer, Pompeo’nun kurultayda konuşma yapmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürerek soruşturma başlatacaklarını belirtti.


Başkan Trump, kurultayın ikinci gecesinde Beyaz Saray’daydı. Başkan Trump, farklı ülkelerden beş ayrı kişi için Beyaz Saray’da düzenlenen Amerikan vatandaşlığı yemin törenine katıldı. Başkan Trump, yemin töreninden sonra yeni Amerikan vatandaşlarını kutladı. Törenden sonra kısa bir konuşma yapan Trump yeni Amerikan vatandaşlarına ”Sizin başkanınız olmaktan onur duyuyorum” dedi.

“Donald aşı ve tedavi geliştirmek için her şeyi yapacaktır”

First Lady Melania Trump konuşmasını, Beyaz Saray’ın yenilenen Gül Bahçesi’nden yaptı. First Lady, Corona virüsünün Mart ayından beri hayatları değiştirdiğini belirterek salgın hastalık yüzünden, yaşamını yitirenlerin yakınlarına duyduğu üzüntüyü dile getirip taziyelerini iletti.


Melania Trump, kocasının salgın hastalıkla mücadele konusunda elinden geleni yapacağını belirterek “Gerekli aşı ve tedaviyi geliştirmek için her şeyi yapacaktır. Mart ayından bu yana hayatlarımızın büyük ölçüde değiştiğini kabul edelim. Görünmez düşman COVID-19, güzel ülkemizi kasıp kavurdu ve hepimizi etkiledi. Birçok insanın endişeli olduğunu, bazılarının kendilerini çaresiz hissettiğini biliyorum. Eşim ve yönetimi herkesin kullanabileceği bir tedavi yöntemi ya da aşı bulunana kadar salgın hastalıkla savaşmayı bırakmayacak. Donald, bu korkunç salgından etkilenen herkese bakmak için elinden geleni yapana kadar dinlenmeyecektir” dedi.

“Amerikan rüyamı gerçekleştirdim”

Melania Trump, eşinin muhalefet ve medya tarafından haksız bir şekilde eleştirildiğini belirterek “Kocam bu ülkeyi çok seviyor. Bu ülke için neler yapılması gerektiğini de biliyor. Gece, gündüz çalışıyor. Ona bir şeyi yapma derseniz gerçekleştirene kadar daha da fazla çalışır. Son beş yılda öğrendiğiniz gibi o, geleneksel bir politikacı değil. O, sözcükleri sadece söylemiyor. Harekete geçirerek sonuçlarını alıyor. Ülkemizin geleceği onun için her zaman çok önemli olmuştur” dedi

Eşinin kendisine her zaman destek olduğunu belirten Melania Trump, komünizmle yönetilen bir ülke Slovenya’dan 26 yaşındayken en büyük hayali olan Amerika’ya göç ettiğini, on yıl süren bürokratik işlemlerin ardından 2006 yılında da Amerika vatandaşı olduğunu ve kendi Amerikan rüyasını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Pompeo: ”Trump dünyada cesur girişimlere öncülük etti”

Dışişleri Bakanı Pompeo kurultay konuşmasına “Size güzel Kudüs’ten sesleniyorum” diye başladı. Pompeo, Başkan Trump’ın, “Önce Amerika” vizyonunu hayata geçirdiğini belirterek ”Başkan Trump, bizi güvende tutmak ve özgürlüklerimizi korumak için görevini yaptı. Başkan, dünyanın neredeyse her köşesinde cesur girişimlere öncülük etti” dedi.

Pompeo, Başkan Trump’ın Çin Komünist Partisinin yağmacı saldırganlığına son verdiğini, Amerika’da diplomat olarak görünen Çinli casuslarının hapse atılmasını veya Çin’e geri gönderilmesini sağladığını, Çin’le Amerika ekonomisi arasında fark yaratan ve gülünç derecede haksız ticarete neden olan anlaşmaya son verdiğini söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ikinci gününde First... Sonraki Haber >>

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:52