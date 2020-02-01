Cumhuriyetçiler Senato'daki duruşmalara tanık çağrılmasını engelledi; Trump'ın aklanmasının yolu açıldı

ABD yasama organı Kongre'nin Cumhuriyetçiler kontrolündeki üst meclisi Senato, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının yargı ayağında tanıkların dinlenmesinin engellenmesi yönünde oy kullandı. Bu vesileyle Trump'ın kendisine yöneltilen "gücünü kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" suçlamalarından aklanmasının önü açıldı.





Hafta başında ABD basınında yer alan haberlerde konuya yakın kaynaklar Cumhuriyetçi liderlerin "tanıkların ifade vermesini engelleyecek kadar oya sahip olmadıklarını" söylediklerini aktarmıştı. Ancak dün yapılan oylamada sadece 2 Cumhuriyetçi, muhalefet çizgisinde oy kullandı. 51 oya karşı 49 oyla Senato'daki duruşmalarda tanıkların dinlenmesi engellendi.





Barack Obama'ya karşı yarışan eski Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Mitt Romney ve Senatör Susan Collins, tanıkların dinlenmesi yönünde oy kullandı.





The Guardian'ın aktardığına göre neden tanıkların engellenmesi yönünde oy kullandığı sorulan birçok Cumhuriyetçi senatör, "Trump'ın yanlış yaptığını ancak görevden alınmayı hak etmediğini" söyledi.





Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tanıkların çağrılmasını engelleyen Cumhuriyetçileri, "Başkanın suç ortakları" olarak nitelendirdi.





Trump'a yöneltilen suçlamalar önümüzdeki Çarşamba günü yerel saatle 16:00'da Senato'da oylanacak. Bu gelişmenin ardından Trump'ın aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tanıkların dinlenmeyecek olması yargı sürecinin beklenenden kısa sürmesine sebep olacak. Bazı Cumhuriyetçilerin süreçten "hızlı aklama" istedikleri belirtilmişti.