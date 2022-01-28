Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet'e tepki: Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi /28 Ocak 2022 07:54

Cumhuriyet'e tepki: Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi

Oyuncu Fırat Tanış, Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine gönderme yaptığı yazısına tepki gösterdi.

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Oyuncu Fırat Tanış, Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine gönderme yaptığı yazısına tepki gösterdi. Tanış, Cumhuriyet gazetesini de etiketleyerek "Altlı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi" şeklinde tepki gösterdi.

Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi üzerinden sanat camiasından tepki gelmesi ve şarkı sözleri üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu konusunda sessiz kalınmasıyla ilgili eleştiride bulundu. Gökberk, "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Fırat Tanış, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? "

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TANIŞ'A TEPKİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Fırat Tanış'a Twitter'dan tepki gösterdi:

"Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll ! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"

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