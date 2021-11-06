Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet'te çalışan MİT'çinin nasıl ifşa olduğunu açıkladı: Hâlâ başka gazetede yazıyor /06 Kasım 2021 10:52

Cumhuriyet'te çalışan MİT'çinin nasıl ifşa olduğunu açıkladı: Hâlâ başka gazetede yazıyor

Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün 'Basında çok MİT'çi vardır' sözleri sonrası eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleri tartışma konusu oldu.

Eymür'ün bu açıklamasına ilişkin bir paylaşımı alıntılayan eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, yaşadıkları bir olayı anlattı.

"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" diyen Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı. Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor o gazeteci" ifadesini kullandı.
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