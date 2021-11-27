'Cumhur'u panikleten anket sonucu

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 2,6'şar oy aldı. Saadet Partisi ise yüzde 1,5 oy topladı.













30'u büyükşehir 67 ilde yapılan araştırmaya 5 bin 750 seçmenin katıldığı belirtildi. Araştırmada, "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğini partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusuna verilen yanıtlar ise dikkat çekti.Ankete katılanların yüzde 43'ü farklı bir partiye oy vereceklerini belirtti. Öte yandan yüzde 41'i aynı partiye oy atacaklarını söyledi, yüzde 16 ise "Kararsız/Cevap yok" seçeneğini işaretledi.Ankette dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları oldu. Araştırma sonucunda, AKP kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 31,5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8 oy aldı. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,5 oldu.Millet İttifakı'nda ise CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 24,5 oy alırken ittifakın diğer ortağı İyi Parti ise yüzde 15 oy topladı.Böylece Millet İttifakı da yüzde 39,5 alarak Cumhur ile aynı oranına sahip oldu.Ayrıca, kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP'nin yüzde 9,6 oranında oy aldığı görüldü.