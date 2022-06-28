Samanyolu Haber /Gündem / Cüneyt Arkın hayatını kaybetti /28 Haziran 2022 09:18

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta sanatçı Cüneyt Arkın 84 yaşında yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti.

Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatur ve yakınları da Arkın ile beraber hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.

Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor oldu.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.
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