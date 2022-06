Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor

Cüneyt Arkın’ın cenazesi, saat 10:30’da Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.









Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) getirildi.Cüneyt Arkın’ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi.Usta sanatçının sevenleri sabahın erken saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek, Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçı için düzenlenen törene katıldı. Ersoy, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'a taziyelerini iletti.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de törene katılan arasında. AKM’deki törende konuşan Yılmaz Büyükerşen, “Katıksız bir Atatürkçüydü. Huzurunda saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.Kürsüde konuşma gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cüneyt Arkın sinemanının özdeşleşmiş en kıymetli sanatçılarından biriydi. Unutulmaz filmlere imza attı. Benim de sinemayla tanışmama vesile olmuştu.Yakın bir zamanda kendisini ziyaret edip, dolu dolu sohbet etmiş olmak beni çok mutlu etti. Hiç unutmayacağız Cüneyt Arkın’ı ama bir de yaşatmak önemli. Yaşatmak konusunda sorumlu olduğumuz makamlardayız. İstanbul’da anısını yaşatmayı hepinizin huzuru önünde söz veriyoruz" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “O güçsüzlerin yanında güçtü, Malkoçoğlu’ydu, Kara Murat’tı, Battal Gazi’ydi, Öğretmen Kemal’dı. Yüreğimizdeki vatan ve millet sevgisinin, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Çok ama çok güzel bir insandı. Onu dualarla gözyaşlarıyla uğurluyoruz. Benim kahramanım, evlatlarımın da kahramanıydı, öyle bir hayat yaşadı ki üç kuşağın sevgilisi, kahramanı oldu” diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk sinema tarihinin bir devri içimizi acıta acıta kapanıyor. Sinema perdesinden gerçek anlamda gönlümüze yerleşen orada kalıcı olan, evin bir bireyi gibi sevilen insan haznelerimizi birer birer ebediyete uğurluyoruz. Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, “Bizim ailemiz çok büyük bir aile. Bugün şunu anladım bizim ailemiz çok daha büyük çok daha güzelmiş. Bugünü organize den emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. O hayatında hep ‘milletim’ dedi ‘halkım’ dedi, ‘vatanım’ dedi ve o şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Attığım her adımda o var. Muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Bana ‘oğlum’ derdi ‘bela üzerine gelirse kaç, bir adım geriye at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın hala geliyor at bir adım daha geri. Baktın adım atacak bir yer kalmadı, beladan daha bela ol’. Benim şu anda aklım, bedenim, ruhum kabul etmiyor. Gelen mesajlardan söylenenlerden şunu gördüm ve gurur duydum bir kez daha. Dini, dili, ırkı, mezhebi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerine anlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize böyle bir değerimiz olduğu için. Onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözlerimi: ‘Ağlama böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır’” dedi.Törenin ardından Cüneyt Arkın'ın naaşını taşıyan kortej toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket etti. Teşvikiye Camisi'ne gelenler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Cenaze namazına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cüneyt Arkın'ın ansını yaşatacak çalışmalar yapacaklarını söyledi.