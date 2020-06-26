Cüneyt Özdemir’in sansürlediği gazeteci konuştu

Bu durumu ortaya çıkaran gazeteci Arif Zêrevan, “Türk medyasının simalarından Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalında Kürdistan’ın Süleymaniye kentinden Bestoon Khalid ile 9 dakikalık bir söyleşi yaptı. Türk medyasına ‘bilgi akışı’ olmadığını söyleyen Özdemir, daha sonra Bestoon Khalidile yaptığı söyleşinin tamamını kesip attı” diyerek tepki gösterdi.







Özdemir ile yaptığı röportajda Khalid, TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı operasyonlarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Buradaki Kürtler, saldırıların PKK’ye değil de, tüm Kürtlere karşı olduğu kanaatine sahip” ifadelerini kullanmıştı.





O gazeteci konuştu

Sansürlenen gazeteci Bestoon Khalid, Erkan Tufan Aytav’ın YouTube kanalındaki ’30 Dakika’ programına konuştu.





Aytav ile yaptığı programda, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen gazeteci Khalid, “O zaman 6 sivil kayıptan bahsetmiştim. Bugün bir 6 sivil daha yaralandı ve ikisi kadın. İddia da benim değil bölgesel yönetim bu yönden açıklama yapıyor, uluslararası yayınlar da bu açıklamayı yapıyor. Fakat Türkiye’de medya yok. Bunu vermiyor. Kürtleri sansür maalesef son zamanlarda çok daha fazla arttı. Tabi ki önceden de vardı. Diğer kesimlere de bu sansür var maalesef.” dedi.





‘Kızgınlığım Özdemir’e değil medyaya Türkiye’de bu hale getiren sisteme’

Cüneyt Özdemir’e bu konuda kızmadığını söyleyen Khalid, “Cüneyt Özdemir, Mehmet Ali Birand’ın rahle-i tedrisinden geçmiş bir insan. Benim kızdığım medyayı bu hale getiren sisteme. Birand’ın talebesi bile bu hale geldiyse; siz Türkiye’deki durumu düşünün.” ifadelerine yer verdi.





Bestoon Khalid şöyle devam etti: “Beni aradılar. Bu konunu rahatsızlık oluşturduğunu söylediler. Avukatları ile görüştüklerini, o kısımların yayından kaldırılmaması halinde adli sürecin başlayacağı ve terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanabileceklerini ifade ettiler. Benim paylaştığım kısmı da telif hakkı diye yayından kaldırdılar.”





İşte o program tamamı;















