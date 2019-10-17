Cüneyt Özdemir'den çarpıcı iddia!

SAMANYOLUHABER- Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına karşı peş peşe müeyyide kararları alırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Halkbank hakkında yeni bir dava açıldı.





"Dolandırıcılık", "İran’a yönelik müeyyidelerin delinmesi" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla iki gün önce hazırlanan yeni iddianameyi CNN Türk ekranlarında değerlendiren 5N 1K programının yapımcısı ve sunucu Cüneyt Özdemir, çarpıcı bir iddiada bulundu.





"SANIK SANDALYESİNE ERDOĞAN'I OTURTACAKLAR" İDDİASI





Özdemir, "ABD'de Halkbank davasında sanık sandalyesine (Recep Tayyip) Erdoğan'ı oturtacaklar. Bir numaralı hedef Erdoğan." dedi.





Halkbank’a ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlâl etme (IEEPA), banka yolsuzluğu, banka yolsuzluğu için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yöneltiliyor.





ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Halkbank’ın davası için ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M. Berman görevlendirildi.





DAVAYA EN YETKİLİ SAVCILAR BAKACAK





Davaya ABD Savcı Yardımcısı Michael D. Lockhard, Sidharda Kamaraju, David W. Denton Jr., Jonathon Rebold ve Kiersten Fletcher bakacak.





Özdemir'in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump mahkemeye adalet ve ekonomi bakanlarını konuşmak için gönderdi.





Özdemir CNN Türk canlı yayınında Halkbank davasına dair şunları kaydetti: "Halkbank davasını ilk günden bu yana yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Halkbank davasının 'ikinci bölümü' başlıyor."





HALKBANK DAVASININ 2'NCİ BÖLÜMÜ BAŞLIYOR





"Halkbank davasında çok büyük tuhaflıklar vardı. Savcılar bir noktaya kadar geliyorlar. O noktadan sonra devam edebilirler, fakat devam etmiyorlardı." diyen Özdemir, "Sanki bir şeyleri bir başka duruma ekliyorlar. Bir başka duruma saklıyorlar demiştim. İşte bu ek iddianameyle Halkbank davasının birebir kopyası, fakat ikinci bölümü başlıyor." dedi.





İlk davada Reza Zarrab'ın tanık olduğunu ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanarak 32 ay ceza aldığını belirten Özdemir, "Şimdi bu davada Halkbank yargılanacak. Zarrab tanık olacak. Zarrab'ın avukatlarıyla konuştuğumuzda pek istemediği, 'bu Türkiye ile ilgili bir dava' diye mırıldandığı söyleniyor." diye konuştu.





Gazeteci Cüneyt Özdemir, Halkbank hakkında açılan ilk davada bir noktaya kadar gelindiğini, ancak savcıların sanki bir işaret almış gibi bilinçli bir şekilde davayı ilerletmediğini söyledi.





ZARRAB ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORSA...





Özdemir, "Zarrab şu an elini kolunu sallayarak ABD'de geziyorsa, oranın Bodrum'u diyeceğimiz Hamptons'ta ev tutup rahatça hayatını sürdürüyorsa işte bugünkü bekledikleri gün için sürdürüyor." ifadelerini kullandı.





"Size çok önemli kendi yorumumu söyleyeyim. Bu davanın sanık koltuğuna da bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtacaklar." diyen Özdemir, "Çünkü bir önceki davada pek çok ilişkiyi getirmişler oraya kadar tutmuşlardı." dedi.





"BİR NUMARALI HEDEF ERDOĞAN OLACAKTIR"





Özdemir, "Bazı iddialar vardı. Bu iddiaları Zarrab'a sormamışlardı, üzerine gitmemişlerdi. Emin olun bu ikinci bölümde bunu göreceğiz. Türkiye, Halkbank davasında kendisini temsil edecek mi bu da bir muamma." şeklinde konuştu.





Özdemir, "Halkbank da Trump'a yönelik müesses nizamın saldırılarından ya da yıkmak için görevden almak için yaptığı adımlardan birine dönüşecektir. Halkbank davasının ikinci bölümünde bir numaralı hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır." ifadelerini kullandı.