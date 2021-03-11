Samanyolu Haber /Gündem / Cüzdanınızı bir daha kontrol edin /11 Mart 2021 14:35

Cüzdanınızı bir daha kontrol edin

Yolcu garantili ödemenin faturası yine vatandaşa çıktı. Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin “garanti” kapsamında 1.6 milyar lira civarında ödeme yapılacak.

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Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin “garanti” kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira aralığında bir ödeme yapılacak.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin “garanti” kapsamında 1,5 - 1,6 milyar lira ödeme yapılacak.

Şirkete, 2020 yılının ilk yarısı için de 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750 milyon TL garanti ödemesi gerçekleştirilmişti. Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kaynaklar, tutarın hemen hemen kesinleştiğini kaydetti.

YILDA İKİ KEZ GARANTİ ÖDEMESİ YAPILIYOR

Habertürk'ün haberine göre Türkiye, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör eliyle “mega” olarak nitelendirilen büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, bu yöntemle inşa edildi. Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, bazı projelerde dolar, bazılarında (son dönem gerçekleştirilen) avro kuru üzerinden belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “Araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

Devlet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda yılda iki kez garanti ödemesi yapıyor.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu, Otoyol Yatırım AŞ işletiyor. İşletmeye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750-800 milyon TL aralığında garanti ödemesi yapıldı. 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi bu ay gerçekleştirilecek.

Garanti kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar büyük ölçüde netleşti. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılı 1 Temmuz-31 Aralık döneminde araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1.5-1.6 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapılacak. Ödemenin, en geç bu ay sonunda yapılması ön görülüyor.
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