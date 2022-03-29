Samanyolu Haber /Gündem / Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu /29 Mart 2022 08:45

Ronaldo, CZN Burak ile ortak oldu

CZN Burak adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo ile ortak olduklarını açıkladı. Özdemir, Ronaldo ile birlikte kasım ayında Londra’da restoran açacaklarını söyledi.

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Bursa’da düzenlenen Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları’nda Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerini anlattı. Geçtiğimiz yıl La Liga’nın konuğu olarak gittiği Madrid’de Cristiano Ronaldo’dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacakları bilgisini paylaştı.

11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.
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