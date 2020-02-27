CZN Burak'ın annesiyle ilgili karar çıktı...

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında CZN Burak'ın annesi Didem B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda "İcbar suretiyle irtikap" suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanıklardan CZN Burak'ın annesi Didem B. bugün tahliye edildi.





İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne getirmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını ifade eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli çalışması sonucunda 8 Şubat tarihinde operasyon yapıldı.





Operasyon kapsamında rüşvet alan kişilere aracılık ettiği söylenen ve aralarında sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem B., eşi Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.





İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tensip zaptında tutuklu sanık Didem B.'nin tahliye edilmesine karar verildi. Mahkemenin tensip zaptında yer alan tahliye gerekçesinde, sanık Didem B.'nin yüklenen suçun niteliğinin değişme olasılığı bulunduğundan tahliyesine karar verildiği belirtildi.





Mahkemece karar gören tahliye kararında, Didem B.'nin evine en yakın karakola imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği açıklandı.





Ne Olmuştu?





İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 8 Şubat tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında rüşvet alan kişilere aracılık ettiği belirlenen aralarında sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem B., eşi Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.