Samanyolu Haber /Teknoloji / Da Vinci’nin helikopteri havalandı /09 Şubat 2022 09:06

Da Vinci’nin helikopteri havalandı

Maryland Üniversitesi mühendislik ekibi, İtalyan dehanın ünlü helikopter çiziminden yola çıkarak tasarladığı drone'u bir fuarda havalandırdı.

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

İtalyan dâhi Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce tasarladığı helikopter havalandı.

ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bir mühendislik ekibi, Leonardo da Vinci'nin 1480'lerin sonlarında çizdiği tasarımı hayata geçirmek için 2019'dan beri çalışıyordu. Ekip, sonuçlarını geçen hafta Kaliforniya'da düzenlenen Transformative Vertical Flight 2022 adlı uçuş teknolojileri konferansında sundu.



Hava aracının yaptığı kısa uçuşlar sırasında kaydedilen görüntüler de konferans sırasında izletildi. Vida gibi dönerek hareket eden iki spiral kanattan oluşan tek kişilik hava aracı, tıpkı helikopterler gibi dikey olarak havalanabiliyor ve ardından bir uçak gibi yatay hareket edebiliyor. Ekip üyesi Austin Prete, "Çalışmasına çok şaşırdım. Hava aracı şu anda küçük bir drone'dan ibaret ancak bu tasarım gelecekte insanlı bir hava aracına dönüştürülebilir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Da Vinci’nin helikopteri havalandı Sonraki Haber >>

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:56:08