Da Vinci’nin helikopteri havalandı

İtalyan dâhi Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce tasarladığı helikopter havalandı.ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bir mühendislik ekibi, Leonardo da Vinci'nin 1480'lerin sonlarında çizdiği tasarımı hayata geçirmek için 2019'dan beri çalışıyordu. Ekip, sonuçlarını geçen hafta Kaliforniya'da düzenlenen Transformative Vertical Flight 2022 adlı uçuş teknolojileri konferansında sundu.Hava aracının yaptığı kısa uçuşlar sırasında kaydedilen görüntüler de konferans sırasında izletildi. Vida gibi dönerek hareket eden iki spiral kanattan oluşan tek kişilik hava aracı, tıpkı helikopterler gibi dikey olarak havalanabiliyor ve ardından bir uçak gibi yatay hareket edebiliyor. Ekip üyesi Austin Prete, "Çalışmasına çok şaşırdım. Hava aracı şu anda küçük bir drone'dan ibaret ancak bu tasarım gelecekte insanlı bir hava aracına dönüştürülebilir" dedi.