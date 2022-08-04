Dağlık Karabağ’da yeniden gerginlik; 3 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Bakü’nün Dağlık Karabağı’daki bazı Ermeni mevzilerini imha ederek buraların kontrolünü ele geçirdiğini ve bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.







Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020’de varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini kaydetti. Ermenistan'ın “uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlık ettiği” vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." açıklaması yapıldı.





Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “uluslararası toplumu Azerbaycan'ın saldırgan tutum ve eylemlerini" durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.” denildi.





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sözcüsü Peter Stano aracılığıyla şunları kaydetti; “tarafların, gerginliği düşürmek, ateşkese tamamen saygı duymak ve görüşmeler yoluyla çözümler aramak için müzakere masasına dönmeleri en önemli konu.”