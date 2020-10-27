Samanyolu Haber /Dünya / Dağlık Karabağ Savunma Bakanı da vuruldu /27 Ekim 2020 11:37

Dağlık Karabağ Savunma Bakanı da vuruldu

Ermenistan medyası Dağlık Karabağ'da bölgenin savunma bakanı olarak tayin edilmiş olan General Jalal Harutyunyan'ın çatışmalarda yaralandığını aktardı.

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Euronews'in Ermenistan basınından aktardığı habere göre Dağlık Karabağ'da çatışmalarda yara alan ve sağlık durumu görevini sürdürmeye imkan vermeyen General Jalal Harutyunyan'ın yerine General Mikayel Arzumanyan'ın atandığı bildirildi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın lideri Arayik Harutyunyan, yaralanan savunma bakanının yerine yeni bir isim atamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Görevinden alınmış olması yanlış anlamalara sebebiyet vermemeli. Harutyunyan'ın en kısa sürede iyileşerek yeniden hizmet etmeye başlamasını umuyorum." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirterek, “Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.” demişti.
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