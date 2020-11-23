Samanyolu Haber /Dünya / Dağlık Karabağ'da patlama /23 Kasım 2020 20:16

Dağlık Karabağ'da patlama

Dağlık Karabağ'da cenaze arama faaliyeti sırasında meydana gelen mayın patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri öldü, bir Rus subay ağır yaralandı.

SHABER3.COM

Rusya, Dağlık Karabağ'da yaşanan mayın patlaması sonucu bir Azerbaycan askerinin öldüğünü, 1 Rus subayın yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus barış gücü askerleri, Azerbaycan askerler, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın Acil Durumlar Bakanlığı temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinden oluşan ortak cenaze arama ve değişim grubu, Terter'de cenaze arama faaliyetleri yürütürken patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda bir Azerbaycan asker öldü, bir Rus subay ile Dağlık Karabağ'ın Acil Durumlar Bakanlığı'ndan 4 temsilci yaralandı.Bakanlık, Rus askerin Bakü'deki bir hastaneye götürüldüğünü ve hayati tehlikesi bulunduğunu kaydetti.
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