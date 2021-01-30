Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Dağlık Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Rus - Türk Ortak Merkezi bugün faaliyetlerine başladı.





Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi bugün faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.





Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.