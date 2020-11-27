Samanyolu Haber /Dünya / Dağlık Karabağ'da yeni sınırlar belirlenecek /27 Kasım 2020 19:25

Dağlık Karabağ'da yeni sınırlar belirlenecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinde geçici yeni bir sınır çizgisi belirlemek istiyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ortak komisyonlar ve çalışma gruplarının ülke sınırlarını belirleyecek "karmaşık süreci" müzakare edeceği belirtildi. Açıklamada, Güney Kafkasya bölgesinde çok sayıda geçici kontrol noktası oluşturulacağı da kaydedildi.

Dağlık Karabağ'da ateşkes öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından bölgedeki sorunların çözümü için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında diplomatik temaslar da sürüyor.

Putin devrede

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ermenistan ve Azerbaycan'daki mevkidaşları ile telefonda yoğun diyalog halinde" olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Facebook paylaşımında Putin ile iki telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında yaklaşık beş hafta süren çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca, ateşkesin yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerleri tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'in kontrolünde olan Ağdam ve Kelbecer'in Azerbaycan'a geri verildi. Laçin'in de 1 Aralık'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi planlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dağlık Karabağ'da yeni sınırlar belirlenecek Sonraki Haber >>

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:44