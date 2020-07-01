Samanyolu Haber /Gündem / Daha 1'inci dalgadayız, Korona'dan kurtulamadık! /01 Temmuz 2020 13:54

Daha 1'inci dalgadayız, Korona'dan kurtulamadık!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimleri uyardı: "Koronavirüs salgını bitti sanılmasın; vak'a sayısı artıyor. Daha birinci dalgadayız ve kurtulamadık!"

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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan hekimler, yasakların kaldırılmasıyla tatile gitmeye başlayan insanların sosyal mesafe kurallarını ihlal etmelerinden yakındı. 

Acil serviste görevli doktor Seyit Ali Karagöz, şunları söyledi: “İnsanlarımız sıcaklardan dolayı rehavete kapılıyor ve maskesini çıkartıyor. Sosyal mesafeye özen göstermiyor. Kurallara uymayanlar sebebiyle vaka sayıları artabilir."

ESKİ NORMALİ UNUTUN!

Doktor Serab Biberoğlu, Hürriyet'e verdiği mülakatta, “Yaklaşık 15-20 günden bu yana da korona hastaları azaldıkça diğer hastalar gelmeye başladı. Salgının en yoğun döneminde mide kanaması şikâyetiyle gelen ya da trafik kazası geçiren hastalarda dahi korona testi pozitif çıkıyordu." dedi.

Salgınla birlikte insanlara bakış açısının değiştiğini, sarmaş-dolaş dönemin sona erdiğini ifade eden Acil Servis Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli de şu ifadeleri kullandı: “Eski normal gibi yaşarsak enfeksiyonu yayarız. Yeni normal hayatta el ele kolay dolaşmak, halay çekmek yok.”

"VİRÜS GENÇ-YAŞLI AYRIMI YAPMIYOR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen, “Daha birinci dalgadayız ve kurtulamadık. Virüs hâlâ bulaşıcı ve ölümcül. İnsanlar sosyal mesafeye ve temizliğine dikkat etmeli. Maskesini takmalı. Virüs genç-yaşlı ayırmıyor. Eğer kurallara uymayanların sayısı artarsa yeniden vaka sayıları artacaktır." dedi.
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