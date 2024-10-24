'Daha iyi bir dünya mücadelesindeki liderliği ile dikkat çekti'

Gandhi, Gandhi Kalkınma Vakfı ve Phoenix Yerleşim Vakfı adına yayımladığı taziye mesajında, Hocaefendi’nin daha iyi bir dünya mücadelesindeki liderliğine dikkat çekti.





Ela Gandhi, 21 Ekim 2024 tarihli mesajında, "Sevgili kardeşimiz Fethullah Gülen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Gandhi Kalkınma Vakfı ve Phoenix Yerleşim Vakfı adına, size, ailesine, takipçilerine, meslektaşlarına ve dostlarına en derin taziyelerimizi sunarız. O, daha iyi bir dünya için verilen mücadelenin güçlü liderliğiyle tanınmaktadır" dedi.





Gandhi, Gülen’in, eğitimin gücüne inanan ve insanlığa hizmet etmeye adanmış bir nesil yetiştirmeye yönelik çalışmalarıyla tanındığını vurguladı. Dünyanın dört bir yanında inşa ettiği okullar ve bu okullarda görev alan takipçilerinin, Gülen'in mirasını yaşattığını belirtti. Gandhi, ayrıca Gülen’in inançları doğrultusunda savunduğu değerlerin hayata geçirildiğini söyledi: "Kardeşimiz Fethullah Gülen, inançlarında neşet eden değerleri hayata geçirmiştir. Onun itibarına ve çalışmalarına yönelik sayısız saldırıya karşı durarak, takipçilerini de aynısını yapmaya teşvik etmiştir."





Ela Gandhi, Gülen'in yokluğunun derin bir boşluk yaratacağını ancak onun başlattığı işlerin devam edeceğine olan inancını dile getirdi: "Başlattığı işin devam edeceğinden ve geride bıraktığı ruhun ve mesajın ebedileşeceğinden eminim."





Daha önce de diyalog kurumu Turquoise Harmony’nin iftar yemeğinde konuşan Gandhi, Hizmet Hareketi’ni şu sözlerle takdir etmişti: "Turquoise Harmony kurumunu yıllar boyunca yaptıkları harika çalışmalar için tebrik etmek istiyorum. Bu kurumun çalışmalarını bizzat görme tecrübesine sahibim. Beni en çok etkileyen şey, bu kurumda çalışan her bir kişinin adanmışlığı ve bağlılığıdır. Burada bahsedilen ilkeler de kalbimize çok yakın; barış, şiddetsizlik, dostluk, herkese saygı ilkeleri ve bu değerleri yanlarında taşıyorlar."





Ela Gandhi, konuşmasında farklı inanç ve kültürlerin birlikteliğine de vurgu yaparak, "Farklı inançlarımız ve kültürlerimiz olsa da biz bir aileyiz ve bu birlikteliği inşa etmeliyiz. İşte bu birliktelik, sonunda görmek istediğimiz o güzel dünyayı ortaya çıkaracak" demişti.