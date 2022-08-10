Samanyolu Haber /Spor / Daha ligin ilk haftasında 7 kulüp PFDK'lık oldu /10 Ağustos 2022 00:13

Daha ligin ilk haftasında 7 kulüp PFDK'lık oldu

Henüz bu hafta start alan Spot Toto Süper Lig'de çeşitli sebeplerden dolayı 7 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı yedi kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Federasyonun açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe’yi Ümraniyespor maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve yedi futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ye gönderdi.

Trabzonspor’u İstanbulspor müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, Ümraniyespor ile Konyaspor’u ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk etti.

Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor’u usulsüz seyirci alınması, Ankaragücü’nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK’ye yolladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Daha ligin ilk haftasında 7 kulüp PFDK'lık oldu Sonraki Haber >>

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:16:40