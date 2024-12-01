Samanyolu Haber /Dünya / Daha önce de özel af çıkarmıştı! Trump'tan emlak kralı dünüre görev /01 Aralık 2024 00:56

Daha önce de özel af çıkarmıştı! Trump'tan emlak kralı dünüre görev

Başkanlığının bitmesine haftalar kala hapis cezasına çarptırılan dünürüne af çıkartan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, şimdi de bürokratlık görevi için aday gösterdi. Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası emlak zengini Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

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ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dünürü Yahudi asılı iş insanı Kushner'i Fransa Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu. Trump, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır." ifadelerini kullandı.

'FRANSA VE ABD'NİN ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

70 yaşındaki Kushner'in kurucusu olduğu Kushner Companies isimli şirketin, ABD'nin "en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri" olduğunu belirten Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini paylaştı.

Donald Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz." ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, damadı Jared Kushner'in bir önceki başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahsetti.

TRUMP ÖZEL AF ÇIKARMIŞTI

Charles Kushner, 2005'te vergi kaçırma, seks tuzağı kurma ve yasa dışı seçim kampanyası bağışında bulunma gibi suçlamalarla yargılanmış ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trump, başkanlığının bitmesine haftalar kala 23 Aralık 2020'de aralarında Charles Kushner'in de olduğu mahkumlar için af kararı almıştı.

SENATODAN ONAY ALMASI GEREKİYOR

ABD'de yasalarına göre ülkenin başkanı, suçunu itiraf etmesine veya yargıç tarafından suçlu bulunmasına bakılmaksızın istediği kişi hakkında af kararı çıkarabiliyor. Charles Kushner'in görevine başlamadan önce ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.
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