Daha önce serbest bırakılan AKP’li çete lideri tepkiler üzerine tutuklandı

AKP’li suç örgütü lideri Sadık Yıldırım ve beraberindeki 18 şahıs, polis ekipleri tarafından İzmir’de gözaltına alındı. Yapılan aramada Yıldırım ve beraberindeki 18 kişinin üzerinden, 3 ruhsatlı ve 3 ruhsatsız silah, 2 uzun namlulu tüfek, 50 gr uyuşturucu madde ve 1 el bombası ele geçirildi. Kelepçeli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, “En fazla 1-2 saate çıkarım ben istediğiniz kadar uğraşın.” diyerek, ismini de vererek bir polis memurunu tehdit etti. Ardından serbest bırakıldı. Şahsın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım’la fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.







SERBEST KALINCA PAYLAŞIM YAPTI

Yıldırım, yaptığı kelepçeli paylaşımda İzmir Bornova Merkez Karakolu'nda gözaltına alındığını söyledi. Serbest kaldıktan sonra da paylaşıma devam eden Yıldırım, polislerin isimlerini vererek tehdit etti. Yıldırım paylaşımında "Kim aldırdı lan bizi. 18 kişi yol gidiyoruz diye çetemi olduk yani. 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatlı silah, 2 uzun namlulu 50 gr dalga lirika, bir tane el bombası. En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın" yazarak Bornova Merkez Karakolu'nu etiketledi.





TEKRAR GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Yıldırım karakolda olduğunu öne sürdüğü bir polisin adını da eline yazdığını paylaşarak "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim. Şimdi yedim seni. T. A... Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada özrü kabul olmaz lan T." ifadelerini kullandı.





AKP'li Çete liderinin serbest kalmasına sosyal medyada tepki olıunca , kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan şüphelinin adresinde iki ruhsatlı silah da ele geçirildi.Daha sonra mahkemeye çıkartılan Sadık Yıldırım tutuklandı.