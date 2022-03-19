Daha önce tehdit edilen gazeteci Ahmet Dönmez İsveç’te saldırıya uğradı

Gazeteci Ahmet Dönmez İsveç’in başkenti Stockholm’de saldırıya uğradı. Çocuğu yanında darp edilen Dönmez kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.





‘Süleyman Soylu’nun mafyası Ayhan Bora Kaplan’ın yükseliş hikayesi’ konulu YouTube videosu yayınlayan Ahmet Dönmez, videoda adı geçen mafya İhsan Hızarcı tarafından tehdit edilmişti. Hızarcı, geçtiğimiz günlerde WhatsApp üzerinden Dönmez’e tehdit mesajları atmıştı.





TR724’ün ulaştığı bilgilere göre, Dönmez bugün küçük çocuğunu okuldan aldıktan sonra seyir halindeyken arabasına bir başka araç arkadan çarptı. Arabasından inen Dönmez, iki tarafından ağır şekilde darp edildi. Çocuğunun önünde saldırıya uğrayan gazeteci, hastaneye kaldırıldı. Dönmez yoğun bakımda müşahade altına tutuluyor. İsveç polisi olayı araştırıyor.





TEHDİTLER ALIYORDU





Gazeteci Ahmet Dönmez, ”Son videomda adı geçen Ankara mafyası İhsan Hızarcı, bu tehdit mesajını attı bana: “İsveç’te olmana güvenme, 24 saat içinde kafanı kestiririm senin.” dediğini aktarmıştı.





Hızarcı, Ahmet Dönmez’e gönderdiği mesajda, “İsveç’teyim diye üstten üstten konuşma benle. 24 saat içinde kafanı kestiririm senin. Ben silah işi yapıyom kardeş. Ankara’da 20 mekan bana çalışıyor.” ifadelerini kullanmıştı. Dönmez’in, “Övündüğün şey bu mu, kafa kestirmek mi?” sözleri üzerine ise Hızarcı, “Evet, işim bu.” cevabı vermişti.





Ahmet Dönmez, konuyla ilişkin son paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu mesajın üzerinden 3 gün geçti. Bu zaman zarfında Hızarcı’nın buradaki adamlarını tespit ettim ve hem tehditi hem de mafyanın buradaki uzantılarının isimlerini ilgili makamlara bildirdim. Bütün detayları bir videoda anlatacağım.”