Daha ray inşaatı bitmeden tren yolunu ulaşıma açıyorlar

Hemzemin geçitler risk barındırıyor





Krize dönüşmüştü





Tren, hattın tamamlanmaması nedeniyle, Kayaş-Balışeyh istasyonları arasını konvansiyonel hat (klasik tren hattı) üzerinden saatte 60 kilometre hızla gidebilecek. Risk uyarılarına karşı ise yolcuların Ankara'dan Kırıkkale'ye otobüsle taşınması seçeneği üzerinde duruluyor.4 Eylül'de törenle açılıyorTemeli 2008 yılında atılmasına karşın açılışı bugüne kadar altı kez ertelenen Ankara-Sivas YHT, Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT güzergahı boyunca, Ankara Gar, Kayaş, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 10 istasyon bulunacak.Konvansiyonel hat üzerinden gidecek250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek hattın Ankara Kayaş-Kırıkkale Balışeyh kesiminde ise çalışmalar henüz bitirilemedi. Edinilen bilgiye göre TCDD yetkilileri, açılış günü ve sonrası için iki seçenek üzerinde duruyor. Trenin Kırıkkale Balışeyh istasyonuna kadar konvansiyonel hat üzerinden en fazla 60 kilometre hızla gidebileceği değerlendirilirken, risk uyarılarına karşı da yolcuların Ankara'dan Kırıkkale'ye otobüsle taşınabileceği ve bu kesimdeki inşaat bitene kadar yolculuğun bu şekilde yapılabileceği ifade edilebiliyor.Eksik projeyle kazalara davetiye çıkarmayınHızlı tren hattının tam olarak bitirilmeden açılmasını eleştiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, "Eksik projeyle yine kazalara davetiye çıkarılmasın" uyarısında bulundu. İktidarın geçmişteki bildik tavırlarına devam ettiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:"Ankara-Sivas YHT hattında çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, inşaatın henüz tamamlanmadığını görüyoruz. İktidar geçmişteki bildik tavırlarına devam ediyor. Yıllardır çalışmayı bitiremedikleri ve müteahhitlere para yetiştiremedikleri için göstermelik bir şekilde 'Sivas'ta hızlı tren işletmeciliğine başladık' demek istiyorlar."Fakat, bugüne kadar ortaya konulan ihmaller nedeniyle geçmişte yaşanan kazalardan ders çıkarılması gerekirdi. Hızlı tren setinin Kayaş'tan Balışeyh istasyonuna kadar konvansiyonel hat üzerinden gidecek olması büyük risk barındırır. Düşük süratte gitse bile hemzemin geçitler var. Bunlar büyük risk. Altyapı güvenli hale getirilmedikçe bu hattın açılması çok büyük bir yanlış. Geçmişteki hataların, kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Endişe verici bir durumla karşı karşıyayız."Ankara-Sivas YHT hattı yıllardır bitirilemediği için AKP içinde de krize dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yerel seçim mitingi için Şubat ayında gittiği Sivas'ta halka hitap ederken "Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle" sözleriyle Bakan Cahit Turhan'a uyarıda bulunmuştu. Bundan yedi ay sonra Erdoğan yine Sivas'ta katıldığı bir programda Turhan'a seslenerek, "Senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre. Tamam, işi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın 29 Mart 2020 tarihinde görevden aldığı Turhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk azledilen bakanı olmuştu.