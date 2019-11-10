Kriz deldi geçti, dakikada 7 kişi işsiz kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’nin İşsizler Ordusu 2018 İŞKUR Raporu'nu açıkladı.





İlgezdi, kayıtlı işsizlik rakamlarının çarpıcı seviyelere yükseldiğini belirterek, “2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde yüzde 497 arttı” dedi.





İlgezdi’nin açıkladığı rapora göre 2018 itibarıyla Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıtlı işsizlerin yüzde 82’si kadın ve gençlerden oluştu.





2003’te 287 bin 303 olan genç ve kadın işsiz sayısı 2018 yılında 2 milyon 860 bin 989’a yükseldi. Başka bir ifadeyle 2018 yılında İŞKUR’a müracaat ederek iş arayan her 10 kişiden 8’ini kadın ve gençler oluşturdu.





2018 YILINDA DAKİKADA 7 KİŞİ İŞSİZ KALDI





İlgezdi işsizlik ödeneğine müracaat edenlerin sayısının son 16 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “2003 yılında 143 bin 155 olan işsizlik ödeneği müracaatı sayısı 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111’e yükseldi. Artış yüzde bin 42 olarak kayıtlara geçti.” dedi.





Rapora göre 2018 yılında dakikada 7 kişi işsiz kaldı. 2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı 2018 yılında gelindiğinde yüzde 497 arttı. İŞKUR kayıtlarına göre toplam kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 oldu. Kayıtlı işsiz sayısı Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.





İlgezdi, 2017 yılında İŞKUR'a müracaat eden işsiz sayısı 2 milyon 599 bin 292 iken, 2018 yılında bu sayının yüzde 35 arttığının altını çizerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi yönetimi de işsizliğe çare olmadı.” diye konuştu.







HER 100 İŞSİZDEN 21'İ ÜNİVERSİTE MEZUNU





Her 100 işsizden 21’inin üniversite mezunu olduğunu aktaran İlgezdi, “Üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı çığ gibi büyüyor. 2003 yılında 36 bin 444 lisans ve/veya ön lisans mezunu kayıtlı işsiz varken, bu sayı 2017 yılında önce 616 bin 760’a, 2018 yılında ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 753 bin 767’ye ulaştı. 16 yılda diplomalı kayıtlı işsiz sayısındaki artış yüzde bin 968 oldu.” dedi.





2018 yılında İŞKUR tarafından kayıt altına alınan işgücünün 6 milyon 329 bin 902 olduğu düşünüldüğünde, bu sayının yüzde 17’sini yani 1 milyon 55 bin 550’sini kayıtlı genç işsizler oluşturuyor.







2003 yılında 169 bin 272 olan kayıtlı genç işsiz sayısı yüzde 524’lük artışla 2018’de 1 milyonu geçti. 2018’de Türkiye’deki kayıtlı 3 milyon 509 bin 603 işsizin yüzde 30’unu gençler teşkil ediyor.





Başka bir ifadeyle İŞKUR kayıtlarına göre bugün sokakta her 10 gençten 3’ü iş arıyor.





GENÇ İŞSİZLER ORDUSUNA 229 BİN 417 GENÇ DAHA DAHİL OLDU





2017 yılında İŞKUR’a müracaat eden kayıtlı genç işsiz sayısı 826 bin 133 iken, bu sayı 2018 yılında yüzde 28 arttı.





İŞKUR verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle genç işsizler ordusuna 229 bin 417 yeni genç eklendi. Buna göre 2018 yılında günde 629, haftada 4 bin 411 genç işsiz kaldı.





2018 yılı itibarıyla İŞKUR’un kayıt altına aldığı 1 milyon 55 bin 550 genç işsizin yüzde 19’u 20 yaşından küçük.





Halihazırda Türkiye’de 195 bin 892 genç işsiz 15-19 yaş grubunda. Bu sayı 2003 yılında 16 bin 977 idi. Başka bir ifadeyle 15-19 yaş grubundaki kayıtlı işsiz sayısı aradan geçen 16 yılda yüzde bin 61 arttı.





EN FAZLA GENÇ KAYITLI İŞSİZ İSTANBUL'DA





En fazla genç kayıtlı işsiz İstanbul’da yaşıyor 2018 yılında İstanbul’da ikamet eden genç işsiz sayısı 139 bin 347 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2003 yılında 14 bin 378 idi.





AKP döneminde İstanbul’da İŞKUR’a müracaat eden genç işsiz sayısı yüzde 869 arttı. İstanbul’u sırasıyla, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa takip ediyor.





İŞKUR kayıtlarına 2003-2018 yılları arasında genç işsizliği en fazla Mardin ilimizde arttı. 2003 verilerine göre Mardin’de İŞKUR’a kayıtlı 302 genç işsiz varken bu sayı 2018 yılında yüzde 5 bin 723 artışla 17 bin 585’e yükseldi.





Mardin’i sırasıyla Şırnak, Hakkari, Bitlis, Iğdır, Osmaniye, Ağrı, Van ve Kilis takip etti.