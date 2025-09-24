Dakikalar kala CHP İstanbul Kongresi'ne 'durdurma' kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almış, Özgür Çelik yeniden aday olduğunu duyurmuştu.





595 il delegesi, bugün saat 11.00 itibarıyla Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sandık başına gitmeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı.





MAHKEMEDEN 'DURDURMA' KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.





Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.





CHP İstanbul Kongresi'ne Dakikalar Kala Flaş Karar! İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve Valiliğe Yazı Gönderildi - Resim : 2

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik





İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi istenmesi de mahkeme yazısında yer aldı.





'MAHKEME KARARIMIZA AYKIRI'

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, karara ilişkin şu ifadelere yer verildi:





Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.





CHP İstanbul Kongresi'ne Dakikalar Kala Flaş Karar! İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve Valiliğe Yazı Gönderildi - Resim : 3

45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından hazırlanan karara ilişkin belge





'OLAĞANÜSTÜ BİR KARAR'

Hukukçu Hüseyin Ersöz, mahkeme kararına ilişkin Sözcü TV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Mahkemenin durdurma kararının olağanüstü bir karar olduğu vurgusunu yapan Ersöz "Mahkemenin daha önceki ara kararına atıfla böyle bir karar açıklaması olağanın akışına da ters bir durum. Mahkeme zaten bir yargılama yapıyor. Şuanda yargılamanın konusu olmayan bir durum var" diye konuştu.





'RİSKE ATMAYACAKLAR'

Ersöz, öte yandan kongrede tek aday olan Özgür Çelik'in oy kullanması durumuna ilişkin ise "Özgür Çelik oy kullanmayacaktır, onu riske atmayacaklardır" diye vurguladı.