Dalağı kargoda kayboldu!

Ahmet Kıral, karın ağrısı şikâyetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye müracaat etti. Kıral’a "dalak büyümesi" teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.





Bunun üzerine, 10 Kasım 2020'de ameliyat olan 55 yaşındaki hastanın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul’a patoloji servisine gönderildi. Kıral ameliyattan iki gün sonra taburcu edilip, evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.







DALAK KARGO ŞUBESİNDE KAYBOLDU!





15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral’ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı.

Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral’ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.





STANDART KARGO OLARAK GÖNDERİLMİŞ





Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde "standart kargo" ibaresini gördü.





Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle "standart kargo" ismi altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.





Dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral hastalağının sebebini öğrenemeyecek.





"BENİM DALAĞIM ŞİMDİ NEREDE?"





Ahmet Kral, standart kargo olarak gönderilen kargonun içerisinde bulunan dalağın zarar görüp çöpe atıldığını söyledi: "Ameliyat olduktan sonra dalağımı, patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?"





Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Kral'ın avukatı Musap Nayman, "Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. Bu olaydan dolayı müvekkilimde maddi ve manevi zarar meydana gelmiştir. Hastalığı bu sebeple tespit edilememiştir." dedi.







SORUMLULUK HASTANEYE AİT





Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organların yolda bozulmaması için 3 safhalı paketleme şartı bulunuyor. 2238 sayılı Kanun'a göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kargo şirketleri tarafından yapılabiliyor.





Nayman, "Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

