Dalaman, Ortaca, Gökova... Yangın her yeri sardı!

Muğla'nın Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde ise saat 20.25 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında bazı evler hasar aldı. 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 personel alevlere müdahale ederken, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yangın bölgesinde açıklama yaptı.





BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YARDIM ÇAĞRISI



Durmuş, "Yangın Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Çok büyük bir yangın var. Yakınlarda olan vatandaşlarımızdan ricamız acilen su tankerleri ile üstteki yoldan gelmelerini rica ediyorum. Su tankerine ihtiyacımız var acilen. Büyükşehir belediyemiz ve Orman Müdürlüğümüzün ekipleri müdahale ediyor ama yetersiz kalıyoruz. Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa daha büyüyecek. Çok şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var" dedi.





HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK



Yangın bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla beraber 5 uçak, 4 helikopter ile hava müdahalesinin başlayacağı öğrenildi. Hava müdahalesi ile birlikte yangının hızının kesilerek kara ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin önüne geçilmesi planlanıyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor.





VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, -bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi. Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var" dedi.





'11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:





"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik.





Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."





GÖKOVA'DA DA BAŞLADI



Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken bir yangın da Gökova'da başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3'e yükseldi.





Zorlu arazi ve hava şartlarında ekipler alevlerle mücadele ediyor. Yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Orman ekiplerine jandarma ve emniyet ekipleriyle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman yangın gönüllüsü ekipler ve vatandaşlar da destek veriyor.





Ülkenin değişik illerinden bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına hava gücü olarak katılacağı belirtildi.