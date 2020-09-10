Dalkavuklukla eğilip bükülmek arasında...

Le Monde gazetesinin İstanbul temsilcisi Marie Jégo imzasıyla bugün yayımlanan makalenin başlığı "Dalkavukluk ve eğilip bükülme arasında, Avrupa hâkimi Robert Spano İstanbul’da".





Makalede Spano’nun fahri doktora almasının sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine destek olarak algılandığı ve ağızlarda acı bir tat bıraktığı vurgulandı.





Spano’nun insan hakları kuruluşlarıyla, düşünce suçlularının aileleriyle ve muhaliflerle görüşmemesinin sosyal medyada öfkeye sebep olduğu ve #SpanoResign etiketinin açıldığı, Can Dündar’ın "30 yıllık itibarı 3 günde yerle bir eden adam" şeklinde bir tweet attığı belirtildi.





Makalenin devamında, Türkiye’nin 3 bini aşkın ihlal kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) gediklisi olduğu, bilhassa 15 Temmuz 2016'dan sora durumun daha da vahim bir hâl aldığı, yargının bağımsızlığını kaybettiği ve keyfi kararlara imza attığı, işkencenin tekrar yaygınlaştığı, bunun CPT tarafından kayda geçirildiği kaydedildi.





"SUYA SABUNA DOKUNMADI"





Spano’nun öğrencilerin ve basın mensuplarının alınmadığı İstanbul Üniversitesi'ndeki konuşmasında suya sabuna dokunmadığına işaret edilen makalede ortaokul vatandaşlık derslerinden aşina olunan beylik cümleler kurduğu ve AKP'nin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile üniversiteden atılan 6 bin akademisyenden tek bir söz dahi etmediği vurgulandı.





AİHM Başkanı Spano, Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etti.





Le Monde, Spano'nun ziyaretinden önce Prof. Dr. Mehmet Altan'ın dile getirdiği haklı eleştirilere de yer verdi: “Benim dosyam mahkemenin önüne geldiğinde Spano davalı taraftan ödül almış biri olarak konuya bakacaktır. Avrupa’nın bunun idrakine varmasını bekliyorum.”





Makalede Mehmet Altan’ın 2 yıl hapis kaldıktan sonra beraat ettiği, fakat üniversiteye geri dönemediği de vurgulandı.





160 BİN MEMURUN İŞİNE KEYFİ KARARLARLA SON VERİLDİ





Le Monde, 15 Temmuz'un akabinde 55 bin kişinin tutuklandığına, aralarında 4 bin hâkim ve savcının da bulunduğu 160 bin memurun işine son verildiğine işaret edildi. Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş‘ın maruz kaldığı hukuk ihlallerinden bahsedildi.





Türkiye’de hapishanelerinin 1984 romanında tasvir edildiği şekliyle düşünce suçlularıyla dolu olduğu, cumhurbaşkanına hakaretten 100 bin kişinin kovuşturmaya maruz kaldığı kaydedildi.





Makalede, Spano’nun Erdoğan tarafından kabul edildiği 45 dakikalık sürede bu ihlalleri dile getirip getirmediğinin, görüşme tutanakları açıklanmadığından bilinemediğini, RSF temsilcisi Erol Önderoğlu’nun Spano’nun bunları anlattığına inanmak istediği belirtildi.





"DALKAVUKÇA BİR HAREKET"





Makalede, İstanbul Üniversitesinde Spano’nun "yakın arkadaşı" hâkim Saadet Yüksel’in meraklı bakışları altında, dalkavukça “Bu ödülü akademik özgürlük adına” aldığını söylediği belirtiliyor.





Spano’nun Yüksel’e ziyaretteki rolünden dolayı şükranlarını sunduğu, becerikli hâkim Yüksel’in "güzel" bir ziyaret programı hazırladığı, kardeşi AKP 23'üncü Dönem Milletvekili Cüneyt Yüksel’e birlikte birlikte Mardin’de misafirlerini ağırladıkları kaydedildi.