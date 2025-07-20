Dallas Aidventurers Gençlik Grubu’ndan Uganda’ya gönülleri ısıtan ziyaret

Afrika dillerinden Bantu dil grubunda kullanılan ve “Ben, biz olduğumuz zaman varım.” anlamı taşıyan “Ubuntu” temasıyla yola çıkan genç gönüllüler, bu seyahatlerinde yalnızca yardım taşımadı; aynı zamanda umut, empati ve insanlık değerlerini temsil eden güçlü bir mesaj da iletti.





4 Başlık Altında, 6 Proje Hayata Geçirildi

Hizmetten'in haberine göre Dallas’ta daha önce düzenlenen bağış kampanyaları ile toplanan yardımları Uganda’ya ulaştıran Aidventurers ekibi, burada toplam altı farklı insani yardım projesini hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde hazırlanan projeler; sosyal destek, sağlık, eğitim ve ekonomik güçlendirme başlıkları altında yürütüldü.









Temiz Su ile Hayatlar Değişti

Sosyal destek projeleri kapsamında Lukolo, Kyuka ve Nakulyaku köylerinde su kuyuları açıldı. Toplamda 1.500 kişiye temiz içme suyu sağlayan bu kuyular, bölge halkını tifo, kolera ve ishal gibi su kaynaklı hastalıklardan korumayı amaçlıyor.









Yetimhane Ziyareti Yapıldı

Ayrıca Jinja ilindeki Wampa Yetimhanesi’nde yaklaşık 300 çocuğa yemek dağıtımı yapıldı. Uganda nüfusunun yüzde 10-15’ini oluşturan yetim çocuklara yönelik bu destek, gençlerin topladıkları bağışlarla mümkün oldu.





Katarakt Ameliyatları Yapıldı

Sağlık projeleri kapsamında Nil Hospital’de yerel doktorlarla birlikte çalışmalara katılan gönüllüler, 20 ihtiyaç sahibi kişinin katarakt ameliyatı olmasına destek verdi. Bu operasyonlar sayesinde birçok birey yeniden görme yetisini kazanırken, yaşam kalitelerinde de ciddi bir artış yaşandı.





Görme engelinin ortadan kalkması sadece birey için değil, ona bakan kişiler için de ekonomik ve sosyal açıdan bir özgürleşme anlamına geldi.









Dikiş Makineleri ile Ekonomik Destek

Eğitim ve beceri projeleri kapsamında mesleki eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kendi işini kuramayan 20 kişiye dikiş makinesi hediye edildi. Bu destek hem bireylerin meslek edinmesine hem de aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak sundu.





Bisiklet ve Keçi Projeleriyle Güçlenen Aileler

Ekonomik kalkınmayı hedefleyen projelerde ise 20 aileye bisiklet, 20 aileye ise keçi dağıtımı yapıldı. Bisikletler, taşıma işlerinde kullanılarak ailelerin üretimlerini pazara ulaştırmasına ve gelir elde etmesine katkı sağladı. Keçiler ise üretim kaynağı olarak kullanılarak sürdürülebilir geçim modeli oluşturdu.





Veda Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Projenin sonunda Nil İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı. Proje koordinatörü Muzamiru, Aidventurers gençlerine teşekkür ederek, “Bu tür organizasyonlara çok ihtiyaç var. Kalplerimize dokundunuz,” dedi.





Gönüllülere takdim edilen teşekkür hediyeleriyle sona eren gece, gençlerin Uganda’dan kalıcı izlerle ayrılmasına vesile oldu.





“İnsan, Başkasının Hayatına Dokunduğu Ölçüde Büyür”

Dallas Aidventurers Gençlik Grubu’nun Uganda’daki bu yardım yolculuğu, yalnızca ihtiyaç sahiplerinin değil, yardım eden gençlerin de yaşamlarında derin izler bıraktı.