Samanyolu Haber /Gündem / Daltonlar suç örgütüne büyük darbe! Kırmızı bültenle aranan yönetici yakalandı /22 Mart 2025 02:38

Daltonlar suç örgütüne büyük darbe! Kırmızı bültenle aranan yönetici yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar Suç Örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo MİT tarafından yakalandı. Yurt dışında yakalanan Ahmet Mustafa Timo’nun 31 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

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İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakalandı. Yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirilen Ahmet Mustafa Timo’nun 31 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.

31 FARKI SUÇ KAYDI

İstanbul Emniyeti'ne getirilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun suç kayıtları arasında 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçların yer aldığı öğrenildi.

2 OLAYIN BAŞ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Ahmet Mustafa Timo’ya ilişkin dikkat çeken bit detay daha ortaya çıktı. Timo’nun 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında baş şüpheli olduğu ortaya çıktı.
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