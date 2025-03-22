Daltonlar suç örgütüne büyük darbe! Kırmızı bültenle aranan yönetici yakalandı





31 FARKI SUÇ KAYDI





2 OLAYIN BAŞ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

İnterpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo yurt dışında yakalandı. Yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirilen Ahmet Mustafa Timo’nun 31 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.İstanbul Emniyeti'ne getirilen Daltonlar Suç Örgütü'nün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo’nun suç kayıtları arasında 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi suçların yer aldığı öğrenildi.Ahmet Mustafa Timo’ya ilişkin dikkat çeken bit detay daha ortaya çıktı. Timo’nun 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Eylül 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında baş şüpheli olduğu ortaya çıktı.