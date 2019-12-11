Çarpıcı iddia: THY'de damacana ve tuvalet müdürü de var!





Kıdık, "Türk Hava Yolları'nın müdür sayısı çok yüksek. Damacana müdürü bile var ve o müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var." dedi.





KIDIK: DAMACANA MÜDÜRÜ DE VAR TUVALET MÜDÜRÜ DE!





Kıdık'ın sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Toktaş, "Nasıl yani, adı öyle mi?" diye sordu. Bunun üzerine Kıdık, "Evet! Damacana müdürü de var, tuvalet müdürü de ve o müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var." ifadelerini kullandı.





Toktaş, Fransız havayolu şirketi Air France'ta damacana müdürlüğünün olup olmadığını sordu. Kıdık, "Orada yok. Profesyonel şirketler onlar. Ben havacıyım, herkesin ciğerini bilirim." cevabını verdi.







Aynı zamanda Airporthaber internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan Ali Kıdık, AKP kadrolaşmasının THY'de geldiği noktayı gözler önüne serdi.





"Damacana müdürlüğü diyerek, karikatürize mi ediyorsunuz?" sorusunu yönelten Toktaş'a Kıdık, "Asla. Damacana müdürünün odası var. Damacana müdürlüğü yazıyor kapıda." dedi.





THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN 40 ŞİRKETTE KAYYIM





THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle el konulan Kaynak Holding'e bağlı 40 şirkette kayyım olarak görev yaptığı ve her birinden ayrı ayrı maaş aldığı ortaya çıkmıştı.





Kaynak Holding, AKP hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gasp ettiği Hizmet Hareketi'ne yakın 887 şirketten biriydi.

Gazeteci Suat Aktaş'ın Youtube'da "Babıali Yokuşu" isimli programına konuk olan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türk Hava Yolları'nda (THY) kadrolaşmayı hangi boyutlara getirdiğini anlatırken çarpıcı bir iddiada bulundu.