Samanyolu Haber /Ekonomi / Çarpıcı iddia: THY'de damacana ve tuvalet müdürü de var! /11 Aralık 2019 17:36

Çarpıcı iddia: THY'de damacana ve tuvalet müdürü de var!

Airporthaber internet sitesinin genel yayın yönetmeni Ali Kıdık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türk Hava Yolları'nda (THY) yandaş isimlere nasıl kadro icat ettiğini anlattı. THY'de damacana ve tuvalet müdürlüğü bile kurulmuş. Bol sıfırlı ve dolar üzerinden maaş alan damacana ve tuvalet müdürlerine hususi makam arabası da tahsis edilmiş.

THY'de damacana müdürlüğü var!

Gazeteci Suat Aktaş'ın Youtube'da "Babıali Yokuşu" isimli programına konuk olan İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türk Hava Yolları'nda (THY) kadrolaşmayı hangi boyutlara getirdiğini anlatırken çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Kıdık, "Türk Hava Yolları'nın müdür sayısı çok yüksek. Damacana müdürü bile var ve o müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var." dedi. 

KIDIK: DAMACANA MÜDÜRÜ DE VAR TUVALET MÜDÜRÜ DE!

Kıdık'ın sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Toktaş, "Nasıl yani, adı öyle mi?" diye sordu. Bunun üzerine Kıdık, "Evet! Damacana müdürü de var, tuvalet müdürü de ve o müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var." ifadelerini kullandı. 

Toktaş, Fransız havayolu şirketi Air France'ta damacana müdürlüğünün olup olmadığını sordu. Kıdık, "Orada yok. Profesyonel şirketler onlar. Ben havacıyım, herkesin ciğerini bilirim." cevabını verdi. 

Aynı zamanda Airporthaber internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan Ali Kıdık, AKP kadrolaşmasının THY'de geldiği noktayı gözler önüne serdi.

"Damacana müdürlüğü diyerek, karikatürize mi ediyorsunuz?" sorusunu yönelten Toktaş'a Kıdık, "Asla.  Damacana müdürünün odası var. Damacana müdürlüğü yazıyor kapıda." dedi. 

THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN 40 ŞİRKETTE KAYYIM

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle el konulan Kaynak Holding'e bağlı 40 şirkette kayyım olarak görev yaptığı ve her birinden ayrı ayrı maaş aldığı ortaya çıkmıştı. 

Kaynak Holding, AKP hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gasp ettiği Hizmet Hareketi'ne yakın 887 şirketten biriydi.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çarpıcı iddia: THY'de damacana ve tuvalet müdürü de var! Sonraki Haber >>

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:13:48