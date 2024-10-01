Samanyolu Haber /Gündem / 'Damada jet tahliye' haberlerine sinirlendi: AKP'li Ensarioğlu'ndan argolu açıklama /01 Ekim 2024 09:39

'Damada jet tahliye' haberlerine sinirlendi: AKP'li Ensarioğlu'ndan argolu açıklama

AKP’li Galip Ensarioğlu damadı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin, “Ortada bir suç yok ki benim dahlim olsun. Her işin bir ahlakı var namusu var. Artık b.kunu çıkardılar. Böyle bir şey olur mu ya?” dedi.

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AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut’un 30 milyon liralık kripto para internet dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanıp aynı gün serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği öne sürüldü. İddiaların ardından Galip Ensarioğlu kendisine operasyon yapıldığını söyledi.

Tele1’in aktardığı habere göre Ensarioğlu “Kime ne operasyon olduğunu bilmiyorum ama bir operasyon olduğu açık ve ortada. Günlerdir Narin üzerinden iftira, yalan, söylemediğim ağzımdan çıkmayan cümlelerle bir linç kampanyası yürütülüyor. Onun üzerinden yok damadı… Ya benim 25 bin tane akrabam var hangisinin ne davasını var neyi var ben mi takip edeceğim?” ifadelerinin kullandı.

“ARTIK B.KUNU ÇIKARDILAR”
Haberlere konu olan damadıyla ilgili olaydan bahseden Ensarioğlu, “Ortada bir şikayet var. Sonra şikayetçi şikayetinin geri almış, ortada bir suç yok serbest bırakılmış. Yani benim damadım diye idam mı etmeleri lazım, suç olmadığı halde içeri mi atmaları lazım?” dedi. 

Olayla ilgili bir dahli olmadığını belirten Ensarioğlu, “Yargıya benim dahlim nasıl olur ben de merak ediyorum. Ortada zaten bir suç yok. Şikayet var ve şikayeti geri alma var. Ortada bir suç yok ki benim dahlim olsun. Her işin bir ahlakı var namusu var. Artık b.kunu çıkardılar. Böyle bir şey olur mu ya? Narin meselesi üzerinden başlayan bir linç var. Söylemediğim bir kastetmediğim laflar üzerinden Türkiye’de hiç kimsenin uğramadığı bir linçe uğramışım aslında işin özü örgüt kaynaklı yurt dışı kaynaklı itibarsızlaştırma operasyonu. Ama içerideki bütün muhalifler de buna çanak tutuyor” şeklinde konuştu.
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