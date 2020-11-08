Damadı, ikna için Trump'la konuştu

CNN televizyonu, ABD'de seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in, kayınpederini ikna etmek için devreye girdiğini çalıştığını duyurdu. Kanala konuşan iki kaynak, Kushner'in Trump'la, seçim sonuçlarını kabul etmesi için konuştuğunu söyledi.





ABD Demokrat aday Joe Biden, başkan seçilmek için gereken 270 delegeye dün 20 delegeli Pennslyvania eyaletinde de zaferini garantileyerek ulaştı. Ancak Trump, korona virüsü nedeniyle bu seçimlerde sayılarında ciddi artış yaşanan posta oylarının hileli olduğunu savunuyor. Trump son açıklamasında, "Amerikan halkı hak ettikleri ve demokrasinin gerektirdiği dürüst sayımı elde edene dek durmayacağım" dedi.





Trump cephesinin yarın farklı eyaletlerde bir dizi dava açarak yeniden sayım talep edeceği belirtiliyor. Trump'ın destekçileri de bazı kentlerdeki protesto gösterilerini sürdürüyor.