Samanyolu Haber /Gündem / "Damadı ile birlikte devlet hazinesini iç etti" /12 Eylül 2021 10:47

"Damadı ile birlikte devlet hazinesini iç etti"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası rezervi ile ilgili açıklamasıyla ilgili "Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır" dedi.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın 118 milyar rezervi olduğu iddiasına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erdoğan ‘Bay Kemal 128 Milyar Dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor’ demiş. Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır.” dedi.

Kılıçdaroğlu, #unutmayacağım… hashtagini kullanarak bir dizi paylaşımda bulundu: “Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin, milyonlarca sığınmacı ile devletin demografisini değiştirdin. Anadolu’yu ‘Kataristan’ yaptın. Tank Palet Fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektin.
 
Gideceği adres net olmasına rağmen, yakalanan tonlarca uyuşturucuya sesini çıkarmadın. Mafya önünde de süt dökmüş kediye döndün! Kara para baronlarını aklayanlardan birini AYM’ye üye, diğerini Adalet Bakan Yardımcısı yapıp ödüllendirdin.”

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, Merkez Bankası rezervlerinin 118 milyar doları bulduğunu iddia ederek, “Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor” dedi.”
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