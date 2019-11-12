Damadı paketleyip kapının önüne koy!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye'yi tarihin en ağır krizine sürüklediğini ve "paket" diye açıkladıkları programların fiyasko ile sonuçlandığını söyledi.





Kılıçdaroğlu, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'e şu tavsiyede bulundu: "Sen paket açıklayacağına bir paket hazırlayacaksın. Damadı (Hazine Bakanı Berat Albayrak) paketleyip koyacaksın kapının önüne."





"HAPİSTEKİ ARKADAŞLAR, HARBİYELİLERİN VELİLERİ ŞUNDAN EMİN OLSUN"





Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasından başka beklentileri olmadığını söyledi.





"Hava Harp Okulu öğrenci velileri de USEL işçileri de hapisteki arkadaşlar da şundan emin olsunlar, demokrasiyi mutlaka getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu memlekete huzuru da kardeşliği de getireceğiz." dedi.





Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye'de 1971 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zırhlı taşıtlarının bakım-onarımını üstlenen Tank-Palet Fabrikası'nın "Erdoğan'a aşığım." diyen Ethem Sancak ve ortağı Katar ordusuna peşkeş çekildiğini söyledi.





CHP lideri fabrikayı, "Değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük tank üretim merkezlerinden biri." diye niteledi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin imza attığı hukuksuzluklara son vereceklerini söyledi.





ETHEM SANCAK VE ORTAĞI KATAR ORDUSUNA YÜZDE 12,5 KÂR GARANTİSİ





Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "25 yıllığına BMC grubuna, yan, Ethem Sancak'a ve Katar ordusuna verdi. İhaleyi ne zaman ve nerede yaptın? Bu ilan nerede yayımlandı? Sen (Erdoğan) kalktın bütün devlet sırlarını Katar ordusuna verdin ya. Kime peşkeş çekiyorsun arkadaş? Üstelik yüzde 12,5 kâr garantisi veriyorsun. Daha yatırım yapılamamış yüzde 20 avans veriyorsun. Kimin fabrikasını kime veriyorsun ya!"







"Para toplanacak mı? Toplayın. Bu parayı Saray'da oturanlar mı verdi? Hayır." diyen Kılıçdaroğlu, "Vatandaş boğazından kesti. Yalan söylemek yakışmaz siyasete. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım." dedi.





"DAMADI PAKETLEYİH KOYACAKSIN KAPININ ÖNÜNE"





CHP lideri, Erdoğan'ın 19 Kasım'da yaptığı "İstihdam konusunda büyük başarı sağladık. 17 yılda 9 milyon kişiye iş imkânı sağladık." açıklamasına da temas etti.





Şaşkınlığını, "Buna ne diyeyim ben Allah aşkına ya!" sözleri ile ifade eden Kılıçdaroğlu, "Okuduğun zaman memlekette işsizlik yok. AKP döneminde 15 istihdam paketi açıldı. Her pakette işsizlik büyüdü. 56 reform paketi açıkladılar, bir şey çıkmadı. İşsizlikte dünya üçüncüsüyüz. Erdoğan'a bir tavsiyem; sen paket açıklayacağına bir paket hazırlayacaksın. Damadı (Hazine Bakanı Berat Albayrak) paketleyip koyacaksın kapının önüne." şeklinde konuştu.