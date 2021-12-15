Damadın akıl hocası krizden çıkış yolunu buldu

Katıldığı bir programda doların yükselişini önlemek adına Merkez Bankası’nın müdahale etmesi gerektiğini savunan Necmettin Batırel’den yeni tavsiyeler geldi.







Üreticiyi fedakarlığa davet eden Necmettin Batırel, “Üreticiler, fabrikatörler, patronlar kazançlarından 3 ay süreyle fedakârlık yapmalı. İsimlerini “demokrasi şehitleri” gibi “ekonomik kahramanlar” listesine altın harflerle yazdırmalı. Yüzde 50 düşürün fiyatları düşmanlar kahrolsun vatan size minnettar olsun” ifadelerini kullandı.





Batırel daha önce de TGRT’de katıldığı bir programda doların 13,14,15 TL gibi rakamları görmesinin hayal olduğunu söylemişti.