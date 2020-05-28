Samanyolu Haber /Gündem / Damadın gurur duyduğu şey 'damatlık' /28 Mayıs 2020 12:38

Damadın gurur duyduğu şey 'damatlık'

Erdoğan'ın damadı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Albayrak 'Birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu söylemler bizim için onur meselesi' dedi.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, bir soru üzerine, Sadık Albayrak'ın oğlu ve Tayyip Erdoğan'ın damadı olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu benim için çok değerli ve kıymetli bir husus, siyasi bir ilişkim yok.

Benimkisi dava ve gönül ilişkisi. Konjonktürü görüyorsunuz işte, dün çok seversiniz siyasi olarak bir de bakarsınız başka sularda. Hani dava? Dava diye bir şey yok. Dün, bugün yaşıyoruz, yarın da yaşayacağız.

Bugün Cumhurbaşkanına methiyeler düzenler menfaat uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki dava noktasında ölümüne bir ilişki. Böyle bir ilişkide damat olmak benim gurur duyduğum bir husus. Birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu söylemler bizim için onur meselesi," değerlendirmesini yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Damadın gurur duyduğu şey 'damatlık' Sonraki Haber >>

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:29