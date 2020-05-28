Damadın gurur duyduğu şey 'damatlık'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Bakan Albayrak, bir soru üzerine, Sadık Albayrak'ın oğlu ve Tayyip Erdoğan'ın damadı olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu benim için çok değerli ve kıymetli bir husus, siyasi bir ilişkim yok.





Benimkisi dava ve gönül ilişkisi. Konjonktürü görüyorsunuz işte, dün çok seversiniz siyasi olarak bir de bakarsınız başka sularda. Hani dava? Dava diye bir şey yok. Dün, bugün yaşıyoruz, yarın da yaşayacağız.





Bugün Cumhurbaşkanına methiyeler düzenler menfaat uyuşmayınca onlar da gider. Bizimki dava noktasında ölümüne bir ilişki. Böyle bir ilişkide damat olmak benim gurur duyduğum bir husus. Birilerinin küçümsemek için ortaya koyduğu bu söylemler bizim için onur meselesi," değerlendirmesini yaptı.



